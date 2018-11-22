بالصور.. مكتب تعليم غرب الطائف ينظم اللقاء السنوي لقائدات مدارسه

بدرية المالكي (صدى):

نظم مكتب تعليم غرب الطائف ” بنات ” اللقاء السنوي لقائدات المدارس التابعة للمكتب تحت عنوان ” القيادة انضباط وإنجاز” والذي دشنته المساعدة للشؤون التعليمة مها الزايدي اليوم الخميس في مقر المكتب بحي معشي , بإشراف ومتابعة مديرة المكتب حياة القرشي، وحضور القيادات التعليمية , ومنسوبات المكتب.

وأشادت القرشي بدور القائدة في بناء ركائز المدرسة, ودعم وترسيخ أهداف سياسة التعليم وتحقيق تطلعات الوزارة وفق رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني 2020، مشيرة خلال كلمتها إلى دور القيادة في الوصول بالمتعلمات إلى التميز, وإعدادهن للمساهمة في تنمية الوطن وتطويره, وقالت القرشي في كلمتها أن التعليم اليوم وفي ظل أسلوب الإدارة الحديث المتطور يجعلنا شركاء في الميدان التربوي مع المجتمع عبر التواصل والاتصال بكل وضوح وشفافية, لتكون المخرجات التعليمية للطالبات هي العنصر الرئيس في الحوار, مؤكدة أن القيادة المتمكنة والمبدعة تصنع الفرق دائمًا؛ لأنها تؤمن بروح العطاء والعمل الجماعي والانتصار للتميز ودعمه.

ناقش اللقاء عددًا من المحاور شملت تطبيق لائحة السلوك والمواظبة, وبرنامج تكافل, واستعرض مدونة السلوك الوظيفي والانضباط المدرسي والتحصيل الدراسي مسؤولية الجميع, واختتم بتكريم عددٍ من قائدات المدارس والطالبات المتميزات.

فيما وجهت القرشي في ختام اللقاء الشكر والتقدير لمساعدة المدير العام ولقائدات المدارس والحاضرات, مثمنة لمنسوبات المكتب جهودهن وتواصلهن الفاعل لتحقيق الرؤى المستقبلية لتطوير التعليم والتعلم.