بالصور.. أمير تبوك يشكر المسؤولين بالمنطقة على نجاح ترتيبات زيادة الملك

محمود البلوي(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر لله على التوفيق ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – لتلطفهم وزيارتهم ومحبتهم لأبنائهم مواطني منطقة تبوك والتصاقهم بهم وأحاديثهم التي تكون بين الأسرة الواحدة وذلك أثناء الزيارة الكريمة للمنطقة.

وقال سمو أمير منطقة تبوك في حديثه للمواطنين في جلسته الأسبوعية في القصر الحكومية والتي حضرها رؤساء وقضاة المحاكم والمسئولين بالمنطقة من مدنين وعسكريين ” في هذه الأمسية المباركة أحببت ان نلتقي جميعاً سواء الأخوان الذين عملوا ترتيبات زيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – لهذه المنطقة أو الذين شاركوا في مختلف الأنشطة والمساهمة في نجاح هذه الزيارة من كل فئات المجمتع ” وقال سموه ماابداه الجميع من مشاعر ومشاركة من الكبار والصغار والأسر بالخروج على جنبات الطرق في منظر مبهج لفت نظر الجميع ظهروا وعبروا بطبيعتهم وابدوا حبهم وولائهم لدينهم ثم لميلكهم ووطنهم وهذا وسام ناله الجميع خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله للمنطقة وأضاف سموه الحقيقة النجاح الذي صاحب الزيارة يعود للجماهير التي زحفت إلى مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك وخروج العوائل وتواجدهم هناك وتفاعلهم عند وصول خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وعند مغادرتهم في صورة مفرحة وسعادة غامرة عمت صدور الجميع وشكر سموه كافة اللجان والإدارات الحكومية التي عملت خلال الزيارة وقال الجميع عمل لوطنهم ولمنطقتهم ولدينهم وفي ختام اللقاء سال سموه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.