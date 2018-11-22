نصائح مضمونة لتخلص المسنين من الشعور الزائد بالبرد

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يعاني كبار السن من الشعور الزائد بالبرد الأمر الذي يسبب القلق للأبناء ويشعرهم بوجود حالة مرضية إلا أن الحقيقة هي زيادة شعورهم بالمقارنة بصغار السن نتيجة نقص الكتلة العضلية وقلة الأنسجة الدهنية وفقاً للخبراء .

وينصح الأطباء كبار السن بضرورة المواظبة على الحمام الدافئ في النوادي الصحية أو بالنزل لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة بدرجة حرارة بين 35 و 38 درجة مئوية ، مع مراعاة فارق ساعة على الأقل ما بين آخر وجبة والحمام .

كما نبهوا على أهمية التدليك بالزيت الدافئ لتخفيف الآلام وتحسين لدورة الدموية ، وأهمية ” الساونا ” ولكن بشرط أن تتراوح بين 8 و12 دقيقة حتى لا تضر أصحاب أمراض القلب.

وأشار الأطباء إلى أهمية الحمام الحراري لتحسين عمل الأوردة وتنشيط اتمثيل الغذائي .