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الرئاسة التركية: أردوغان سيلتقي ولي العهد في قمة العشرين بالأرجنتين

الرئاسة التركية: أردوغان سيلتقي ولي العهد في قمة العشرين بالأرجنتين
أنقرة(صدى):

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين بالأرجنتين.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58871 ] نشر منذ 2 ساعتين

ايوا كذا ,,

,, اركع واخنع وافهم العلم ياعلج ,,

[ عدد التعليقات: 2368 ] نشر منذ 1 ساعة

تلتقية يابو طربوش وانت صاغر
لأنك امير عاهرات وهو مهندس رؤية اجيال
حفظ الله ولي العهد فوق كل ارض وتحت كل سماء

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