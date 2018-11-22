الرئاسة التركية: أردوغان سيلتقي ولي العهد في قمة العشرين بالأرجنتين

أنقرة(صدى):

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين بالأرجنتين.