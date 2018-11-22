نشر : منذ 2 ساعتين 2٬021 2 الاخبار المحلية الرئاسة التركية: أردوغان سيلتقي ولي العهد في قمة العشرين بالأرجنتين أنقرة(صدى): قالت الرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين بالأرجنتين. الوسوم:قمة_العشرين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58871 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايوا كذا ,,
,, اركع واخنع وافهم العلم ياعلج ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2368 ] نشر منذ 1 ساعة
تلتقية يابو طربوش وانت صاغر
لأنك امير عاهرات وهو مهندس رؤية اجيال
حفظ الله ولي العهد فوق كل ارض وتحت كل سماء