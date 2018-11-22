شاهد .. جاك يا مهنا ما تمني

الخميس 22
نوفمبر
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, السرعة مذمومه ، والتمهل والركاده واجبه ,,
كفانا الله شر الحوادث
من وين طلع له
كان في حاله وجاه المصيبه وهو واقف الين عنده
الله يكفينا الشر وكله مقدر ومكتوب مامن شك
بس دايم اذا وقفت بالسياره عند الاشاره ماحب في اول الصف تجني سياره ماهي صاحيه ولا احب اذا خضرت امشي اول وحده اخاف أقابل واحد قاطع الله يعين بس
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58871 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, السرعة مذمومه ، والتمهل والركاده واجبه ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11730 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفانا الله شر الحوادث
من وين طلع له
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4694 ] نشر منذ 58 دقيقة
كان في حاله وجاه المصيبه وهو واقف الين عنده
الله يكفينا الشر وكله مقدر ومكتوب مامن شك
بس دايم اذا وقفت بالسياره عند الاشاره ماحب في اول الصف تجني سياره ماهي صاحيه ولا احب اذا خضرت امشي اول وحده اخاف أقابل واحد قاطع الله يعين بس