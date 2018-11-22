في ديربي جدة.. الأهلي يبحث عن استعادة التوازن أمام الاتحاد
يأمل مدرب الأهلي بابلو غويدي في فوز فريقه أمام الاتحاد نظراَ لتراجعه الكبير ،وذلك مساء يوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،التي تنطلق اليوم.
وأكد غويدي أن الفريق أنهى تحضيراته للمباراة ، مشيراَ أن خورادو ومحمد عبدالشافي ، شاركوا في التدريبات، ليؤكدا جاهزيتهما للديربي، باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.
ويحتل الأهلي، بطل 2016 والوصيف ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 19 نقطة من ستة انتصارات وتعادل وخسارتين، بينما يقبع الاتحاد المتوج بلقب البطولة تسع مرات آخرها 2009، في المركز الأخير للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، دون أي فوز، وبسبع خسارات من تسع مباريات.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 506 ] نشر منذ 56 دقيقة
اخاف من انتفاضة النمور امام الاسود لاكن بوجود السومة متطمن كنت اود من النفيعي في الفترة القادمة مادمت الهلال في طريقه الاستغناء عن خربين التعاقد معه ليلعب بجوار ابن عمه السومة ليشكلو ثنائي خطير في هجوم الاهلي
مستأجر عتقي[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 39 دقيقة
يا أخوان ارجعو للتاريخ ماهي المرة الأولى الي يكون فيها الخدم في المركز الاخير بالدوري ترى أظن في عام 1385هـ كان يترنح مثل هاذي الايام في المركز الاخير وارجعو للتاريخ وما هي غريبة عليهم متعودة دايماً ههههههههههه
العمده الاتحادي[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 36 دقيقة
في ديربي جدة لو لاسمح الله انهزم النمور امام الاسود امام الالوف من جمهوره وفي الجوهرة المشعة سوف يخسر العميد الكثير من جمهوره وحبيه وعشاقه اتمني من النمور ان ينتحرو امام الاسود لايعطون فرصة للسومة التحرك مفردا لوحده وترك مساحات له مان تومان شلو حركاته وسكناته لاتدعوه يتحرك مفردا 80% من قوة الاهلي في الكبتن السومة لو كان في عز مستوه
محمد[ عدد التعليقات: 2750 ] نشر منذ 28 دقيقة
مستاجر عتقي متخلف . التعصب الرياضي خرافة اصطنعها االجهلاء و استخدمها المغفلون ليجذبو مغفلين مثلهم اذا تسئلهم عن الدين او الاشياء العلمية والمفيدة لشاهدتهم يتهربون . واذا جبت طاري نادي جاب التفصيل عنه من فلان وفلان جابه من فلان مافي شي علي الورق هذي تسمي تضيعة وقت استغل وقتك قبل تكون في قبرك ولا عنده اي عمل صالح كله ذنوب سب وقذف بالنادي وللاشخاص والتدخل في الذمم …