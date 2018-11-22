في ديربي جدة.. الأهلي يبحث عن استعادة التوازن أمام الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

يأمل مدرب الأهلي بابلو غويدي في فوز فريقه أمام الاتحاد نظراَ لتراجعه الكبير ،وذلك مساء يوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،التي تنطلق اليوم.

وأكد غويدي أن الفريق أنهى تحضيراته للمباراة ، مشيراَ أن خورادو ومحمد عبدالشافي ، شاركوا في التدريبات، ليؤكدا جاهزيتهما للديربي، باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويحتل الأهلي، بطل 2016 والوصيف ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 19 نقطة من ستة انتصارات وتعادل وخسارتين، بينما يقبع الاتحاد المتوج بلقب البطولة تسع مرات آخرها 2009، في المركز الأخير للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، دون أي فوز، وبسبع خسارات من تسع مباريات.