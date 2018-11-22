كوستا يقود أتلتيكو مدريد أمام برشلونة

نواف السالم(صدى):

يقود دييغو كوستا فريق أتلتيكو مدريد بعد تعافيه من إصابة في القدم، المواجهة المرتقبة أمام برشلونة، بعد غد السبت، خلاا الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، كما تمنى أتلتيكو أن يستعيد كوستا مستواه المعهود بعد تراجع مستواه في الموسم الحالي.

ويخوض كوستا 18 مباراة في الدوري الإسباني دون تسجيل أي هدف، حيث يرجع أخر هدف له إلى فبراير الماضي في شباك إشبيلية.

ونجح كوستا في هز الشباك في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تطلعه لمعرفة طريق الشباك مجدداً عندما يلتقي أتلتيكو صاحب المركز الثالث مع ضيفه برشلونة المتصدر.

وأصبح كوستا في حاجة ماسة لاستعادة حاسة التهديف، خاصة وأن أتلتيكو يعاني من أزمة حقيقية في تسجيل الأهداف، إذ سجل 16 هدفاً في الموسم الحالي، مقارنة ببرشلونة الذي سجل 34 هدفاً.