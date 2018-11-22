تنفيذي وزراء الكهرباء العرب يناقش قضايا الطاقة المقرر عرضها على القمة العربية بلبنان

القاهرة(صدى):

عقد المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء اجتماعه الرابع والثلاثين، اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، وبمشاركة الدول الاعضاء بالمكتب ،وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، السفير كمال حسن علي.

ورأس وفد المملكة في الاجتماع وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور نايف بن محمد العبادي.

وناقش الاجتماع ما يتعلق بتطورات موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء وتقرير حول متابعة اعمال لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية خاصة ما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية.

كما ناقش الاجتماع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 والتي تمثل أهمية كبيرة في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف المتعلق بالطاقة المستدامة والتي سيتم اطلاقها من القادة العرب، إلى جانب متابعة الموضوعات المشتركة المتعلقة بالتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية في مجال الطاقة ومنها التعاون العربي الصيني والتعاون العربي الهندي .

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، في كلمته أمام الاجتماع أن الربط الكهربائي يعد من أهم المشروعات التكاملية العربية كونه يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تعتمد على وجود إطار تشريعي، وإطار مؤسسي متين يصحبهما بنية تحتية مكتملة.

وأشار “شاكر” إلى أن خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أصبح خياراً استراتيجيا بالنسبة للدول العربية.

واستعرض تطور دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، مشددا على أهميته القصوى نظراً للاهتمام الذي يوليه ملوك ورؤساء الدول العربية بهذا الموضوع تقديراً منهم للجدوى الاقتصادية والفنية للربط الكهربائي الذي يُعد أحد أهم محاور التعاون العربي نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربي.

وأضاف أن جدول الاعمال تضمن أيضا آخر المستجدات المتعلقة بوثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء لكل من الاتفاقية العامة (GA) واتفاقية السوق (PAEM)، متمنياً الموافقة على رفع موضوع دعم السوق العربية المشتركة للكهرباء على الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها في لبنان يناير 2019.

من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، السفير كمال حسن أهمية موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء كونه أحد مشروعات التكامل الاقتصادي العربي بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية، منوها بأن قطاع الكهرباء هو القطاع المحرك للقطاعات الاقتصادية الاخرى في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.

وأوضح حسن أن الاجتماع يأتي في إطار التحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها في بيروت يناير المقبل حيث ستكون قضايا الكهرباء والطاقة أحد المشروعات المطروحة على أجندة القمة بالإضافة إلى قطاعات النقل ومشاريع الامن الغذائي.

وأضاف أن هناك موضوعين رئيسيين في إطار قطاع الطاقة سيعرضان على القمة الأول يتعلق بالاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة والثاني السوق العربية المشتركة للكهرباء، مؤكدا اهمية الدعم السياسي من قبل القادة العرب لقطاع الكهرباء والطاقة لأنه يوجه رسالة للمواطن العربي بمدى التقدم المحرز لتوفير الخدمات الاساسية له في هذا المجال.

ولفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية النظر إلى أن الشهور الثلاثة من العام المقبل ستشهد ثلاث قمم أولها القمة العربية التنموية في بيروت (يناير)، وثانيها القمة العربية الأوروبية في مصر (24-25 نوفمبر)، والثالثة القمة العربية العادية في مارس تونس وهذه القمم الثلاث تستدعي تحضيرات كثيرة من جميع المجالس الوزارية.