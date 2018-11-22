أمانة جدة تغلق 36 محلا مخالفا وتتلف نصف طن من الأسماك الفاسدة بالقوزين

جدة(صدى):

أغلقت الادارة العامة للأسواق والمسالخ بأمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة سوق السمك المركزي , 36 محلاً مخالفاً , وصادرت 1800 كيلو جرام من الأسماك الصالحة للاستهلاك , وأتلفت نصف طن من الأسماك الفاسدة , وذلك إثر حملة تفتيشية على محلات بيع الأسماك في حي القوزين جنوب جدة بنطاق بلدية المليساء الفرعية.

وأوضح مدير عام الأسواق والمسالخ بأمانة جدة المهندس حسن بن عبد الوهاب غنيم , أن الحملة التي تمت بمشاركة مندوبي سوق السمك المركزي وبلدية المليساء وفرع وزارة التجارة والاستثمار والضبط الميداني بشرطة المحافظة ، تأتي في إطار حملة “غذاؤكم أمانة” التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون البلدية والقروية , وكذلك ضمن الجولات الميدانية المستمرة للأمانة على محلات بيع الغذاء للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المواقع المخالفة منها.

أمانة جدة تتلف نصف طن من الأسماك الفاسدة بالقوزين جنوب المحافظة.