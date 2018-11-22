تحديث واتساب المرتقب صادم لمستخدميه

وكالات(صدى):

حذَّرت تقارير إخبارية عالمية بشأن تطبيق التراسل الفوري الأشهر” واتساب” وتحديثه الجديد المرتقب الذي يمكن أن يطرحه، الذي يكون صادماَ لمستخدميه كافة.

وأشارت التقارير أن التحديث يسبب لصاحبه الخزي و الإحراج ، الذي يمكن فتح مقاطع الفيديو الغير مهذبة بشاشة الهاتف المقفلة ، وهذا الأمر سوف يسبب قلق لكتير من الأشخاص ،حيث أكدت التقارير أن معينات الفيديو ستكون متاحة في الإشعارات المباشرة WABetaInfo.

و تتوفر هذه الميزه لجميع مستخدمي نظام “ios” أولا في الإصدار 2.18.102.5 .