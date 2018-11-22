تحديث واتساب المرتقب صادم لمستخدميه
حذَّرت تقارير إخبارية عالمية بشأن تطبيق التراسل الفوري الأشهر” واتساب” وتحديثه الجديد المرتقب الذي يمكن أن يطرحه، الذي يكون صادماَ لمستخدميه كافة.
وأشارت التقارير أن التحديث يسبب لصاحبه الخزي و الإحراج ، الذي يمكن فتح مقاطع الفيديو الغير مهذبة بشاشة الهاتف المقفلة ، وهذا الأمر سوف يسبب قلق لكتير من الأشخاص ،حيث أكدت التقارير أن معينات الفيديو ستكون متاحة في الإشعارات المباشرة WABetaInfo.
و تتوفر هذه الميزه لجميع مستخدمي نظام “ios” أولا في الإصدار 2.18.102.5 .
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