​بورشة 911 موديل 2020 تظهر بصورة تشويقية قبل الكشف عنها

برلين(صدى):

كشفت بورشة بصورة تشويقية عن سيارتها 911 في الجيل الثامن منها والتي يتوقع ظهورها في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2018 في نهاية الشهر الجاري. وتظهر بعض ملامح السيارة من خلال الحملة التشويقية وتظهر تعرضها لتغييرات في التصميم في الخارج والداخل ومن هذه التعديلات المصابيح الأمامية والخلفية الجديدة مع شريط اضاءة بعرض السيارة في الخلف .

ويبدو الجيل الثامن من السيارة 992 قريب في الشكل من الجيل السابق 991 , ورغم عدم الاختلاف في التصميم فستأتي السيارة بباقة من التحديثات التي ستجعلها أسرع وأكثر ديناميكية من السابق. ويتوقع أن تكون أول الاصدارات التي تظهر 911 كارييرا وكارييرا S وسيحملان محرك سداسي الاسطوانات بشاحنين توربينيين بقوة 385 حصان و450 حصان على التوالي.

وبعد اطلاق هذه الطرازات سيتم اطلاق نسخة كابروليه وتارجا قبل بدء العمل على طرح موديلات GT حيث رصدت صور تجسسية لموديلات 911 GT3 في عدد من المناشبات وستحمل نفس المحرك سداسي الاسطوانات سعة 4 لتر بقوة 542 حصان.