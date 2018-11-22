تعرف على نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت قرعة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن مجموعة أولى متوازنة عن غرب القارة، ضمت الجيش السوري النجمة اللبناني، الوحدات أو الفيصلي من الأردن، وأحد فريقي هلال القدس الفلسطيني، والنصر العُماني .

ووفقاً لنتائج القرعة فقد وقعت أندية النجمة البحريني والاتحاد السوري والكويت أو كاظمة من الكويت والجزيرة الأردني في المجموعة الثانية .

وجاءت أندية العهد اللبناني والمالكية البحريني والسويق العُماني والقادسية الكويتي ، في المجموعة الثالثة .

كما أعلنت القرعة عن مجموعات منطقة آسيان حيث يتأهل لقبل النهائي صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني، بينما ينتقل بطل آسيان للمنافسة في قبل نهائي المناطق .

كما يتأهل صاحب المركز الأول في مجموعات وسط وجنوب وشرق آسيا من أجل المنافسة في قبل نهائي المناطق إلى جانب بطل منطقة آسيان.