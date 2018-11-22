هل يقول لك ابن زوجتك ” أنت لست أبي ” .. تعرف على الرد المناسب

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يتعرض الكثير من الأزواج الذين يعيشون مع أبناء زوجاتهم من زيجات سابقة لمواقف محرجة خاصة ً عندما يبدأ زوج الأم في التدخل ببعض الأمور لترتيب أمور الحياة وضبط الأبناء .

وأحياناً يصدم إبن الزوجة زوجها ليقول له “انت لست أبي ” أو ” ليس من حقك أن تأمرني ” وغيرها من العبارات الجارحة .

وينصح خبير العلاقات الأسرية ” أولريش ريتزر ” بضرورة إنهاء الحوار في هذا الوقت حتى لا يتطور الأمر بشكل معقد ويمكن أن يرد الزوج قائلاً : “نعم، هذا صحيح، لكني أحبك على أي حال. لنناقش ذلك لاحقاً ” .

ومع ذلك، يوصي” ريتزر” بأن يتخذ الآباء البيولوجيين وحدهم، القرارات الهامة كالمصروف الشخصي، وأقصى وقت يسمح للأبناء بالبقاء خارج المنزل ليلا، وغيرها من الأمور التي يشعر فيها الإبن بالتقييد.

ويقول خبير العلاقات الأسرية إنه إذا حدث وتفوه ابن الزوجة بمثل هذه الكلمات بعد 10 أعوام من العيش معا في سعادة، فإن هذا لا يعني أن العقد الماضي كان سيئا ، بل يعني بشكل أكبر أن هذا الابن قد يكون غاضبا “لأي سبب من الأسباب .”.