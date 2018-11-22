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  3. بالصور.. منح 3 من منسوبي الدفاع المدني نوط الشرف بعد هذه المهمة

بالصور.. منح 3 من منسوبي الدفاع المدني نوط الشرف بعد هذه المهمة

بالصور.. منح 3 من منسوبي الدفاع المدني نوط الشرف بعد هذه المهمة
نايف السالم(صدى):

قرر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز، منح نوط الشرف لثلاثة من منسوبي الدفاع المدني بعد تفانيهم ونجاحهم في مهام العمل .

وتفصيلاً فقد قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالعزيز بن محمد العضاض كلاً من ” الرائد حمد سلمان الثنيان، والعريف سطام الأدهم الشمري، والجندي أول صلاح سعد الشلاقي ” بأنواط الشرف جزاءً على ما قدموه .

وكان الثلاثة المذكورين قد نجحوا في إنقاذ سيدة أردنية، أثناء انتشار الدخان بمنزلهم، بعد احتراق غرفة بشقة مجاورة بنفس العمارة بحي المنتزه الغربي بحائل في ربيع الآخر العام الماضي .


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