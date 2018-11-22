بالصور.. منح 3 من منسوبي الدفاع المدني نوط الشرف بعد هذه المهمة
قرر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز، منح نوط الشرف لثلاثة من منسوبي الدفاع المدني بعد تفانيهم ونجاحهم في مهام العمل .
وتفصيلاً فقد قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالعزيز بن محمد العضاض كلاً من ” الرائد حمد سلمان الثنيان، والعريف سطام الأدهم الشمري، والجندي أول صلاح سعد الشلاقي ” بأنواط الشرف جزاءً على ما قدموه .
وكان الثلاثة المذكورين قد نجحوا في إنقاذ سيدة أردنية، أثناء انتشار الدخان بمنزلهم، بعد احتراق غرفة بشقة مجاورة بنفس العمارة بحي المنتزه الغربي بحائل في ربيع الآخر العام الماضي .
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