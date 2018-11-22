أمير الشمالية يرفع شكره لخادم الحرمين بمناسبة إطلاقه سراح السجناء المعسرين

محمد السعران(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، باسمه وباسم أهالي المنطقة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على تشريفه للمنطقة بالزيارة الكريمة وحرصه على الالتقاء بأبنائه المواطنين والمواطنات، وتدشينه ـ أيده الله ـ ووضع حجر الأساس لمشاريع تنموية في المنطقة .

كما أعرب سموه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على ما وجه به من إطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة الحدود الشمالية في القضايا الحقوقي ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وأمره ـ حفظه الله ـ بمنح الطلاب إجازة مدرسية خلال تواجده بالمنطقة ، مؤكداً أن لذلك دلالة واضحة بأن ولاة أمرنا ـ حفظهم الله ـ يستشعرون ما يحتاجه كل مواطن على هذه الأرض الطيبة.

وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في تصريح بهذه المناسبة : ” إن هذه اللفتة الكريمة كان لها أثر طيب ليس على المعسرين من السجناء فحسب ، بل على أسرهم كافة ، الذين سعدوا بهذا التوجيه الأبوي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- .

وسأل سموه الله في ختام تصريحه أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين, وأن يجزيهما خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناتهما.