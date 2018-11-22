في يوم العشرين من نوفمبر من كل عام يحتفل العالم العربي والإسلامي باليوم العالمي للطفل، وذلك لتعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاه الأطفال.

وقد تم تأسيس هذا اليوم في عام ١٩٥٤، ومنذ عام ١٩٩٠ الذي يصادف أيضًا اليوم العالمي للطفل، يعتبر ذلك العام الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.

هناك بعض المسببات والدوافع حول العنف الواقع ضد الأطفال والتي سوف نشير اليها في هذا المقال، من ابرزها: أسباب أسرية: تعتبر الدوافع الاسرية من الأسباب التي تؤدي الى العنف ضد الأطفال، ومنها: العزلة الاجتماعية التي تعيشها الاسرة. ضعف الروابط العائلية بين أفراد الاسرة الواحدة.

غياب التنظيم وطغيان الفوضى على الحياة اليومية. توقع نتائج غير منطقية من الطفل.

عدم تلقي الأسر الصغيرة الدعم من الأسر الممتدة.

طبيعة العلاقة بين الأبوين، واعتداء احدهما على الاخر. العنف المنتشر بين أفراد العائلة.

امتلاك الأبوين عواطف وافكارًا تدعو الى العنف ضد الأطفال.

قلة معرفة الأبوين بطريقة تربية الأطفال والتعامل الصحيح معهم.

عدم معرفة الأبوين باحتياجات الطفل.

سوء العلاقة بين الطفل وأفراد عائلته.

أسباب نفسية: تؤدي المشاكل والضغوطات النفسية التي يمر بها احد أفراد العائلة الى العنف ضد الطفل مثل: ان يعاني أفراد العائلة، او الأبوان من الاكتئاب، او احد الأمراض العقلية، او الجسدية الدائمة. ضعف ثقة الآباء بأنفسهم.

تعرض احد الوالدين لضغوطات العمل. تعاطي احد أفراد العائلة المخدرات، وشرب الكحول بشكل مفرط. أسباب اجتماعية: وهي الأسباب التي تنبع من المجتمع مثل: انتشار العنف في المجتمع، قبول نهج العنف والقوة في المجتمع،اتخاذ العقوبة الجسدية كعقاب مقبول في المجتمع. انتشار القناعة في المجتمع بملكية الوالدين لطفلهما، ومعاملته وفقًا لذلك.

نقص التعليم وانتشار الجهل في المجتمع. انتشار مفاهيم العنصرية.

عدم المساواة، او التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة. أسباب اقتصادية: من ابرز الدوافع الاقتصادية التي تءدي الى العنف ضد الأطفال: الفقر. تراجع الوضع الاقتصادي للاسرة. البطالة. السكن غير الملائم. ومن هنا يجب ان نضع نصب اعيننا هذا السؤال: ما هي الحقوق والمبادئ الواجبة تجاه هؤلاء الأطفال؟ نتحدث عن الحقوق أولًا فمن ابرزها: حق الأطفال حول العالم في البقاء. حقهم في النمو والتطور. حماية جميع الأطفال من التأثيرات السلبية والتي تعود بالضرر عليهم.

العمل على حمايتهم من سوء المعاملة ومحاولة استغلالهم بأي شكل او طريقة.

ضمان مشاركته الكاملة في الاسرة والحياة الاجتماعية والثقافية. اما مبادئ حقوق الطفل فتنص على: عدم التمييز بأي شكل كان.

التعاون وتضافر جميع الجهود من اجل إيجاد المصلحة الفضلى للأطفال حول العالم. ضمان حق الطفل في الحياة كجميع اقرانه حول العالم.

ضمان حقه في البقاء والحياة والنماء، ضمان حقه في احترام رأيه.

وأخيرًا يتبين لنا مما سبق معرفة واجبنا تجاه أولئك الأطفال وحمايتهم والدفاع عنهم من العنف او الضرر، او الاذى الذي يصيبهم ويلحق بهم.