نصائح هامة لكي لا يعود طفلك بالطعام من المدرسة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تنزعج كثير من الأمهات عندما يعود طفلها من المدرسة دون أن يأكل وجبته المدرسية وقد لا يقترب منها أو يخلق أسباب واهية لإلقائها في القمامة كأن يدعي أنها سقطت على الأرض .

خبراء التغذية يكشفون لكي حيل فعالة للتخلص من هذه المشكلة ، ومنها الإهتمام بتزيين صندوق الطعام بألوان الأصناف المختلفة من الخضراوات المناسبة للمدرسة .

كما تنصح الخبيرة الألمانية ” إزابيلا دوليك ” بضرورة سؤال طفللك عن الطعام المفضل سواء كان حلو أم حادق ويمكن تحضير مفاجآت له كوضع فاكهة على سيخ صغير أو لف البانكيك من اليوم السابق

كما تؤكد خبيرة التغذية سيجريد فيلميت، المتخصصة في تغذية الطفل أن تقطيع الخبز لقطع صغرة يكون أفضل لطفلك من الشطائر الكبيرة المزعجة .

وأضافت أنه يمكن استخدام نفس النهج للتفاح والخيار أو الجزر وهي الأغذية التي يمكن تقطيعها إلى شرائح بالطول أو بالعرض ..

وبالنسبة للأطفال الذين يفضلون تناول الطعام بالملعقة فينصح بإعداده من الليلة السابقة في برطمان مغلق مع الزبادي والفاكهة .