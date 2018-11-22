نصائح هامة لحماية المستهلك عند شراء منتجات عبر الإنترنت بالجمعة السوداء

واشنطن(صدى):

يشهد غدا ، روجا كبيرا على مواقع التجارة الإلكترونية في العالم و ليس فقط التجارة التقليدية ، فتشهد المتاجر تخفيضات في الأسعار الكبرى ، تزامناَ مع الموعد الرسمى للجمعة السوداء “بلاك فرايداي” في آخر جمعة في شهر نوفمبر.

قدمت شركة ” إف 5 نتوركس ” ، المتخصصة في حماية التطبيقات عبر الإنترنت نصائح لحماية من هجمات الاحتيال الإلكتروني خلال موسم تخفيضات الجمعة السوداء.

متابعة المواقع الإلكترونية الشهيرة والموثوق بها فى خدمات التجارة الإلكترونية و التأكد من مصدر المتجر الذى يتم الشراء منه قبل تقديم البيانات أو المعلومات الخاصة بالعميل

تحميل برامج لتأمين الجهاز ضد أي اختراق.

بدء الحملة فى 12 بعد منتصف الليل للحاق بالعروض الترويجية التى تنفذ سريعا لشدة الإقبال عليها وكذا الحال بالنسبة للمحال التجارية التقليدية التى تفتح أبوابها فى هذا اليوم من الصباح الباكر.

لابد من التحقق من فترة الضمان التى على المنتج المعروض، بشكل عام فترة الضمان لبعض المنتجات عامين.

والتأكيد من عناوين البريد الإلكتروني قبل الضغط عليها للحفاظ على المعلومات الشخصية و الخصوصية و منع الاختراق .

التأكد من أن المتجر على الإنترنت لديه خدمة عملاء التى يمكنها الإجابة على الأسئلة قبل الشراء.