توسيع شركة هيتاشي لنطاق أعمالها بالمصاعد داخل المملكة

فيصل العنزي(صدى):

تتفاخر شركة هيتاشي المحدودة TSE: 650 Hitachi بإعلانها عن وضع عمليات تشغيل الأعمال الرسمية لشركة مصاعد هيتاشي السعودية المحدودة، (المشار إليها فيما بعد بشركة مصاعد هيتاشي السعودية المحدودة، مديرها الإداري هيروشي ناسو)، معلنة معها عن مبادئ أعمالها التجارية الرئيسة الخاصة بالمبيعات والخدمة. تعد شركة مصاعد هيتاشي السعودية المحدودة، مشروعًا مشتركًا بين شركة هيتاشي وشركة ميار القابضة السعودية للاستثمار ( ” شركة ميار ” )، حيث تهدف إلى تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وذات قيمة إضافية عالية، محققة مفهوم المدن الآمنة والموثوق بها والمريحة.

يعد سوق المصاعد في المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق داخل منطقة الشرق الأوسط، كما أنه ينظر إلى متوسط الطلب المقدم ب 7000 وحدة سنويًا بين عامي 2013-2017، ليظل وضعها مستقر في المستقبل. يأتي أكثر من 80% من الطلبات من المدن الكبرى مثل: العاصمة الرياض وجدة ومكة والمدينة، مزودة بخطط تشييد متوقع استكمالها في المستقبل القريب.

كلفت شركة هيتاشي شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة، شركة فرعية مملوكة تمامًا من جانب شركة ميار عام 2006، باعتبارها وكيلها داخل المملكة العربية السعودية، حتى تتماشى مع رؤية هيتاشي المستقبلية، بالتوسع في سوق المصاعد العالمية. في عام 2011، قدمت شركة هيتاشي22 وحدة للمملكة العربية السعودية بشأن المشروعات الخاصة بالفنادق والمكاتب والوحدات السكنية والتجارية، مشتملة على الوحدات السبعة الخاصة بمصاعد عالية السرعة (بسرعة 360 متر/دقيقة) المقدمة إلى فندق برج رافال كمبينسكي في الرياض، إذ أنه ثالث أطول مبنى بالمملكة العربية السعودية.

بافتتاح الشركة الجديدة، ستكون شركة هيتاشي قادرة على توفير خدمة صيانة المصاعد مع إدارة عمليات تشغيل الأعمال بشكل دقيق لمدة 90 عامًا للمملكة العربية السعودية، كما تهدف بشكل مسبق إلى توسيع نطاق أنشطتها التجارية داخل المملكة.