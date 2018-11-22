” الاستثمار ” ترخّص لأول شركة أجنبية لحاضنات الأعمال الريادية

الرياض(صدى):

سلمت الهيئة العامة للاستثمار أول ترخيص استثمار أجنبي في مجال حاضنات الأعمال ومساحات العمل المشتركة لشركة ” أسترولابز ” المتخصصة في خدمة رواد الأعمال، لممارسة أعمالها بتدريب وتطوير الشركات الناشئة عن طريق تزويدها بمختلف المعلومات اللازمة والدورات التدريبية وموارد الدعم والخدمات، ورعاية الأفكار الإبداعية ذات الطابع الاستثماري.

وتعتزم الشركة بناء مجمع تقني لخدمة رواد الأعمال المحليين والأجانب من خلال تقديم الدورات المتخصصة وإقامة الفعاليات التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق السعودي.

كما وقعت الهيئة مع “أسترولابز” اتفاقية تهدف إلى التعاون المشترك لجذب رواد الأعمال الأجانب للاستثمار في المملكة، في ظل السماح لرواد الأعمال الأجانب بالحصول على ترخيص لتأسيس شركاتهم بنسبة ملكية 100% كجزء من التحول الذي يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد ونقل التقنيات في مختلف القطاعات، الأمر الذي يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس قطاع الابتكار وريادة الأعمال بالهيئة الدكتور مازن الزايدي، أن شركة ” استرولابز ” ستسهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال والابتكار في المملكة، والتسويق للبيئة الاستثمارية السعودية من خلال شبكة علاقاتهم العالمية.

وأضاف الزايدي أن الهيئة العامة للاستثمار ستزود شركة ” استرولابز ” ، بخدمات الترخيص الريادي والخدمات الاستشارية، حيث تعمل الهيئة على جذب مختلف منصات دعم رواد الأعمال مثل ” الحاضنات، والمسرعات، ومساحات العمل المشتركة”، التي تسهم بشكل كبير في حل الصعوبات التنظيمية والتشغيلية والاستراتيجية، التي قد تواجه الشركات الناشئة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهته أكد شريك مؤسس شركة ” استرولابز ” محمد مكي، أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، شاركت ” أسترولابز ” بشكل فعال في البيئة الريادية، ومعرباً عن فخره أن تكون الشركة أول حاضنة أعمال دولية مرخصة محليًا في المملكة العربية السعودية .

وأبدى تطلعه للعمل بشكل وثيق مع الهيئة العامة للاستثمار، من خلال مساعدة رواد الأعمال العالميين على تأسيس شركاتهم وتحقيق النجاح في المملكة.