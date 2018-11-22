مجموعة نارية تجمع الهلال والعين.. نتائج قرعة دوري أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن نتائج قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا لنسخة 2019، التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي نتج عنها مجموعات قوية؛ حيث يشارك بها 32 فريقًا وتم تقسيم الفرق إلى فئتين، أندية غرب آسيا وعددها 16، وأندية شرق آسيا وعددها 16 أيضًا.

وشملت المجموعة الأولى: الوصل الإماراتي، الزوراء العراقي، المتأهل من ملحق الوحدات الأردني والكويت الكويتي وذوب آهن الإيراني والغرافة القطري، المتأهل من ملحق أستكلول وأجمك والنصر.

وفي السياق نفسه، تضمنت المجموعة الثانية: الاتحاد، والوحدة الإماراتي، لوكوموتيف الأوزبكي، المتأهل من ملحق سايبا الإيراني ومينيرفا الهندي والريان القطري، فيما حوَت المجموعة الثالثة النارية على: الهلال، العين الإماراتي، الدحيل القطري، واستقلال طهران الإيراني.

وجاءت المجموعة الرابعة التي كشفت عنها قرعة دوري أبطال آسيا كالتالي: الأهلي، بيرسبوليس الإيراني، والسد القطري، بالإضافة إلى المتأهل من ملحق باختاكور الأوزبكي والقوة الجوية العراقي والنصر الإماراتي.