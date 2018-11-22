بالصور.. الأمطار تحول صحراء المملكة إلى بحيرات جميلة

حمود العنزي(صدى):

حولت الأمطار الغزيرة التي أصابت بعض مناطق المملكة في الفترة الأخيرة، الصحراء القاحلة إلى بحيرات جميلة؛ حيث ظهرت بحيرة ” الكسر ” الشهيرة الواقعة شمال روضة السبلة التي تبعد عن محافظة الزلفي 21 كيلومترًا في منظر جمالي بديع.

وتتميز بحيرة ” الكسر ” بجمال طبيعتها عند هطول الأمطار الغزيرة، وجريان الأودية على ضفاف النفود؛ حيث تم تصويرها من ناحية الغرب والجنوب الغربي، إضافة إلى وجودها بالقرب من صحراء النفود الكبير، أحد أقاليم نجد المشهورة وحتى الحدود الغربية للعراق والحدود الشرقية للأردن، بحسب ” العربية. نت ” .