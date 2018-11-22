اكتشفي أهمية استخدام كريمات فيتامين C لبشرتك

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أكد خبراء في التجميل ، أنه هناك الكثير من مستحضرات التجميل والكريمات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة بشرتك، ومن بينها المنتجات الغنية بفيتامين c فبالإضافة إلى الحفاظ على بشرتك رطبة، يوفر هذا الفيتامين العديد من الفوائد للبشرة .

تعريف فيتامين (C) وماذا يفعل؟ :

حمض الأسكوربيك هو ما نعرفه عادة باسم فيتامين C، وهو مادة أساسية يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح. هذا الفيتامين القابل للذوبان في الماء يأتي من عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز وهو أمر لا غنى عنه لبشرة صحية، حيث يلعب دورًا مهمًا في تكوين الكولاجين والبروتينات والدهون، كما أنه يساعد على تكوين فيتامين E، الذي تحتاج بشرتنا إليه لتكون ناعمة وصحية.

لا يمكن لجسم الإنسان إنتاج حامض الأسكوربيك ولا تخزينه على المدى الطويل، لذلك ، يجب أن نحصل على هذا الفيتامين من خلال الطعام أو المكملات أو المستحضرات.

أهمية فيتامين C للبشرة :

– كمضاد للأكسدة، يحمي حمض الأسكوربيك البشرة من الشيخوخة المبكرة الناتجة عن أشعة الشمس.

– إذا كنت تستخدمين المستحضرات التي تحتوي على كمية كافية من حامض الاسكوربيك، يمكن أن تستفيد الطبقة الخارجية للجلد من هذه الفوائد المضادة للأكسدة.

هذه الفوائد تعني أنه يمكنك:

– منع آثار الجذور الحرة على خلايا الجلد، وبالتالي تقليل العلامات المبكرة للشيخوخة.

– منع بقع الجلد، وخطوط التعبير، والتجاعيد – بالإضافة إلى ذلك، يعتبر فيتامين C عنصراً أساسياً في إنتاج الكولاجين، مما يعني أنه يمكنه أيضًا تجديد خلايا البشرة، مما يعيد مرونة الجلد.

و أصبح حامض الأسكوربيك أحد المكونات الرئيسية في العديد من المنتجات الجلدية، والتي تحتوي على 5٪ على الأقل.