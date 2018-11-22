5 مقترحات لتوفير مساكن في الرياض وإعادة تأهيل الشقق المفروشة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت هيئة تطوير مدينة الرياض على الموافقة على وضع حلول ومقترحات لزيادة المساكن لمستفيدي الإسكان بالعاصمة ، وذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة لعام 1440هـ برئاسة الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض رئيس مجلس هيئة تطوير العاصمة، في مقر الهيئة الثلاثاء الماضي.

ومن جانبه ، أكد المهندس طارق الفارس الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الإجتماع اقترح خمسة إجراءات وحلولا تضمنت ” الاستفادة من إعادة تأهيل الأحياء السكنية والاستفادة من التجديد العمراني لبعض المواقع المتدهورة عمرانيا ، وإعادة تأهيل مباني الشقق المفروشة وتحويلها إلى وحدات سكنية ، ومن أهم الحلول و الإجراءات :

– الاستفادة من إعادة تأهيل الأحياء السكنية بعد إخلائها من الأنشطة المخالفة، لزيادة مخزون المدينة من الوحدات السكنية.

– الاستفادة من الأراضي ذات الأنشطة المخالفة أو غير الملائمة ضمن المناطق السكنية.

– الاستفادة من التجديد العمراني لبعض المواقع المتدهورة عمرانياً، وتقع في مناطق ذات كثافات ‏عالية ومخدومة من المرافق والخدمات العامة.‏

– الاستفادة من المواقع المخصصة للإسكان ضمن مشروع وسط مدينة الرياض.

– ‏إعادة تأهيل مباني الشقق المفروشة وتحويلها إلى وحدات سكنية.