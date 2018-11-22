الأردن يفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من تركيا

عمان(صدى):

بدأت الحكومة الأردنية اعتبارًا من اليوم، بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من تركيا، بعد أن أبلغ الأردن الجانب التركي في شهر مايو الماضي وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين. وعممت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية اليوم، على غرفتي صناعة وتجارة الأردن بأن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، أصبحت غير نافذة اعتبارًا من اليوم.

وتضمن التعميم، بأنه سيتم تعديل التعرفة الجمركية الأردنية المطبقة على واردات الأردن من تركيا وتطبيق الرسوم الجمركية على الواردات إلى الأردن.

ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من ديسمبر عام 2009م، في في العاصمة الأردنية عمّان، لتدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس عام 2011 م.