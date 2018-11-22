بالفيديو.. وزير باكستاني يشعل النيران في حقائبه وملابسه بمطار بلاده

إسلام آباد(صدى):

قررت المحكمة العليا في باكستان استدعاء وزير السياحة المحلي بإقليم جيلغيت بلتستان المستقل، “فيضا حسين “، وذلك عقب اتهامه بـ “سوء السلوك ” بسبب تصرفه الغريب في مطار إسلام أباد الدولي .

ووفقاً لصحيفة ” الإندبندينت” البريطانية فقد سجلت كاميرات المراقبة قيام الوزير الباكستاني بإشعال النيران في حقائبه وملابسه داخل المطار بمساعدة أحد مرافقيه ، فيما كان يحاول أحد العمال إخماد الحريق .

ويعود تصرف الوزير الغريب إلى إلغاء رحلة طائرة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، التي كان يسافر على متنها إلى إقليم جيلغيت بلتستان، شمالي البلاد، بسبب سوء الأحوال الجوية .