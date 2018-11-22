5 عادات غذائية سليمه للحفاظ على وزن مثالي مدى الحياة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

هناك بعض العادات اليومية والنصائح الفعالة التي يمكن إتباعها للحفاظ على الجسم من السمنة دون إتباع أنظمة الريجيم القاسي فهذه يعض العادات :

تناول وجبة الإفطار

يجب الحرص على تناول وجبة افطار غنية تحتوي علي فواكه و حبوب وأيضا الخبز و البيض و مشروبات صحية مثل اللبن للحفاظ على اتّزان معدل السكر طوال اليوم كما يحصل الجسم علي الطاقة اللازمة له خلال يومه .

تقسيم الوجبات خلال اليوم:

فبدلاَ من تنناول ثلاث وجبات يومياَ يمكن أن يكونوا خمس وبزيادة عدد الوجبات وتصغير حجمها يتم تحجيم المعدة المعروفة بجدارها المرن والقابل للزيادة في الحجم و تقليل الشعور بالجوع.

شرب المياه بكثرة:

تناول كميات وفيرة من المياه يشكل دور أساسى في الوقاية من الامراض و خسارة الوزن و التخلص من السموم و تقليل فرصة الاصابه بالسرطان كما يساعد علي تنظيم درجة حرارة الجسم و يسهل في هضم و امتصاص الطعام و يحافظ علي نضارة البشرة. فشرب الماء باستمرار يساعد علي حرق الدهون و تثبيط الشهية و هكذا يؤدي الي فقدان الوزن. لذلك فعند الشعور بالجوع عليك بشرب نصف لتر من الماء كي يعمل علي الحد من شهيتك.

عدم النوم بعد الأكل مباشرة

إذْ يعمل النوم دائمًا تقليل معدلات التمثيل الغذائي، مما يتسبب في تراكم الدهون وزيادة الوزن.

ا

لحفاظ على نسبة الملح بالطعام:

فيجب تقليل نسبة الملاح في الطعام الجسم، للمحافظة على الجسم ولكي لا تزداد احتباس السوائل مع الأطعمة و الوجبات السريعة