الكشف عن 6 أمور تساهم في التخطيط المالي وسداد الديون

نايف السالم(صدى):

وجهت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” بالتخطيط المالي السليم للوفاء بالالتزامات المالية وسداد الديون، لعدم الوصول إلى مشكلة العجز عن السداد.

وأشارت إلى أن ذلك يؤدي إلى مشكلات مالية أكبر تمتد إلى فقدان منازلهم أو مواجهة دعاوى قضائية، كما أوصت عبر موقعها ” ساما تهتم ” بالالتزام بـ6 أمور قد تساعد الشخص على معالجة مشكلة التعثر في سداد الديون منها وجود إرادة قوية، والتي تعد من أهم العوامل للتخطيط المالي والتخلص من العادات المالية الخاطئة وجعل سداد الديون هي الأولوية الأولى.

ولفتت إلى تجنب دفع رسوم إضافية، فالشخص في حالة أراد الحصول على تمويل من أحد المصارف عليه المقارنة بين أسعار المنتجات التمويلية وكلفتها لمعرفة التكلفة العالية وقدرته على اختيار الأقل تكلفة.

وتابعت أن زيادة المبلغ الشهري المخصص لسداد الديون، وخاصة إذا كانت قروضا مرتفعة التكلفة، فعند زيادة مبلغ القسط الشهري تقل مدة تسديد القرض وبالتالي عدم تكبد فوائد أكثر، مشيرة:” لا تكتفي بسداد الحد الأدنى للبطاقات الائتمانية، وذلك لعدم تكبد فائدة على تأجيل السداد والاضطرار إلى دفع الفائدة بالإضافة إلى تسديد المبلغ المتبقي في الشهر التالي”.

ودعت للاستعانة بمستشار مالي، وذلك في حال تغير الوضع المادي نتيجة انخفاض الراتب أو أي ظرف، خاصة أن جميع المصارف في المملكة ملزمة بتقديم خدمات الاستشارة الائتمانية بلا مقابل.

وطالبت بالبحث عن حلول وخدمات مصرفية مناسبة، حيث تقدم المصارف حلولا ومنتجات مختلفة تناسب جميع فئات وحاجات العملاء.