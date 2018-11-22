” السوق المالية ” : إعتماد تعليمات الحسابات الإستثمارية المعدلة

عادل الحربي (صدى):

قررت هيئة السوق المالية اعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة ليبدأ العمل بها فور النشر ، حيث نشرت الهيئة مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني لمد ة 30 يوماً تقويمياً لاستطلاع الآراء حولها .

ويهدف تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية، إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الإستثمارية وتشغيلها مع المحافظة على الحماية اللازمة للمستثمرين .

كما ألغت الهيئة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عنها؛ وذلك بعد مراجعتها في ضوء صدور نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب بموجب المرسومين الملكيين .

وتعمل الهيئة على إعداد دليل استرشادي لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ ليستعين به الأشخاص المرخص لهم من قِبَل الهيئة في الالتزام بتطبيق أحكامها.