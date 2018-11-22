” مدني الباحة ” ينبه من التقلبات الجوية ويدعو لأخذ الحيطة والحذر

الباحة(صدى):

تلقى مركز العمليات بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم في مدينة الباحة ومحافظاتها ومراكزها، يفيد بتكون تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية، تستمر إلى الساعة 10 مساءً.

وأهاب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني هنا على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، مشدداً في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأكد أن جميع منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة، متمنيا للجميع السلامة.