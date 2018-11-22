يوسين بولت ينضم إلى فريق مارادونا

طلال الغامدي(صدى):

ترددت معلومات تفيد بأن العداء الجمايكي السابق يوسين بولت يلتحق بنادي دورادوس دي سينالو المكسيكي، الذي يدربه دييغو أرماندو مارادونا الذي لم يتخل أسرع شخص في العالم عن حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف بعد عدم توصله لاتفاق مع سنترال كوست مارينرز الأسترالي.

هذا وقد انضم الحائز على ثماني ميداليات ذهبية أولمبية إلى فريق سنترال كوست مارينرز في الدوري الأسترالي لفترة تدريب غير محددة في أغسطس الماضي وتألق معه وديًا لكن لم يتوصلا لاتفاق لكنه لم يفرّط في حلمه.