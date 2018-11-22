مقتل 5 أطفال وجرح 18 آخرين إثر قيام سيارة بدهسهم في الصين

بكين(صدى):

قتل خمسة أطفال وجرح 18 آخرون إثر قيام سيارة بدهسهم الخميس، في شمال شرق الصين لسبب لا يزال غير معروف كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

ووقع الحادث قبالة مدرسة ابتدائية في مدينة هولوداو في مقاطعة لياونينغ فيما كان الأطفال يعبرون الطريق، وتم توقيف السائق كما أوضح التلفزيون الصيني الرسمي على موقع وايبو.

وأظهرت أشرطة فيديو بثت على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة تنحرف إلى الجانب الآخر من الطريق وتدهس التلاميذ، كما يظهر طفلان على الأقل وهما ممدان على الأرض وغائبان عن الوعي في الشارع. وأفاد التلفزيون الصيني أنه تتم معالجة ضحايا حادث الدهس.

وفي وقت سابق هذا الشهر قتل 13 شخصًا على الاقل حين سقطت حافلة عن جسر في مقاطعة شونغكينغ. وفي سبتمبر قتل 11 شخصًا حين صدمت سيارة حشدًا في ساحة عامة في مقاطعة هونان.