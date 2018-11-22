صور نادرة تروي تفاصيل أول رحلة للملك المؤسس إلى مصر

الرياض(صدى):

وثق الكاتب السعودي الراحل عبد الحميد مشخص تفاصيل دقيقة لأول رحلة ملكية سعودية إلى مصر،و التي تمت في يناير 1946، وقام بها الملك عبد العزيز آل سعود ، والتي استمرت 13 يوم ورافقه فيها وفدا كبير من الأمراء والمرافقين بلغ عددهم أكثر من 60 شخصًاً .

ووفقاً للكاتب غادرالملك المؤسس وطنه على متن اليخت متجهًا إلى مصر، وتحرّك الملك فاروق من القاهرة إلى السويس ليكون في مقدمة مستقبلي الملك عبد العزيز، ثم الاتجاه إلى قصر الزعفران وإقامة الاحتفالات بهذه المناسبة التاريخية .

وشملت الرحلة زيارة عدد من المدن والمنشآت والمرافق والمعالم في مصر ،وواكب ذلك من استقبالات حاشدة واحتفالات كبيرة ألقيت فيها القصائد والخطب الكثيرة من كبار الشعراء والكتاب المعروفين بمصر.

ويصور الكاتب لحظات اقتراب السفينة من المياه المصرية حيث استقبلهم في السويس الملك فاروق، وعندما اقترب اليخت الملكي من ميناء بورتوفيق أطلقت قلعة السويس واحدة وعشرين طلقة واستقبله في عرض البحر سرب من سلاح الطيران، ورفعت البواخر التي كانت راسية في الميناء الأعلام على سارياتها .

واستقبله الملك فاروق ثم توجها إلى القاهرة بالقطار حيث أقيمت الزينة أقيمت في كل المدن والقرى من السويس إلى القاهرة، و عُلّقت الأعلام السعودية والمصرية على البيوت وفي الشوارع، كما كُتبت عبارات الترحيب وعُلّقت في الشوارع، وأن طلاب المدارس وأساتذتهم والأهالي خرجوا لاستقبال الملك عبد العزيز والترحيب به . .

واستمرت الإحتفالات حتى غادر الملك عبد العزيز القاهرة بالقطار بعد أن ودّعه الملك فاروق، وتوجه القطار إلى السويس، ومنها استقل اليخت الملكي المحروسة عائدًا إلى جدة التي وصلها يوم الجمعة .