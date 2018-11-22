” تداول ” : إدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة
أعلنت شركة تداول السعودية عن الموافقة على طلب وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة من فئة سبق إدراجها.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الأدوات المزمع إدراجها 2 مليار ريال، موزعةً على أدوات دين بقيمة 100 مليون ريال زيادة في الإصدار رقم 5 لشهر أكتوبر 2018 ليصل إلى 2.43 مليار ريال وأدوات دين بقيمة 740 مليون ريال زيادة في الإصدار رقم 7 لشهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 1.1 مليار ريال، وأدوات دين بقيمة 1.16 مليار ريال زيادة الإصدار رقم 10 لشهر أكتوبر من العام الجاري ليصل إلى نحو 1.7 مليار ريال.
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