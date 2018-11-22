” تداول ” : إدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت شركة تداول السعودية عن الموافقة على طلب وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة من فئة سبق إدراجها.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الأدوات المزمع إدراجها 2 مليار ريال، موزعةً على أدوات دين بقيمة 100 مليون ريال زيادة في الإصدار رقم 5 لشهر أكتوبر 2018 ليصل إلى 2.43 مليار ريال وأدوات دين بقيمة 740 مليون ريال زيادة في الإصدار رقم 7 لشهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 1.1 مليار ريال، وأدوات دين بقيمة 1.16 مليار ريال زيادة الإصدار رقم 10 لشهر أكتوبر من العام الجاري ليصل إلى نحو 1.7 مليار ريال.