للنساء.. 9 نصائح لعلاقة زوجية ناجحة
قدم خبراء في العلاقات الزوجية ، نصائح للزوجات ، تساعدهن في الحصول على علاقة زوجية ناجحة ، مٌشيرين إلى أن الزواج يحتاج إلى الكثير من التفهم والوعي ورحابة الصدر ورجاحة العقل ليستمّر هذا بنجاح .
ومن هذه النصائح :
– اجعلي زوجكِ أولوية مهما كثُرت مشاغل الحياة .
– احترمي نفسكِ واهتمي بها ، فالثقة بالنفس والاهتمام بالذات أمر جذاب.
– لا تفقدي ثقتكِ بجسمك.
– لا تستخدمي العلاقة الجنسية كوسيلة ضغط ومقايضة .
– حاولي أن تكوني منفتحة على الأفكار الجديدة .
– ثقي بشريككِ، وإذا كانت لديك شكوك حقيقية حول خيانته لك، لا بد من خوض محادثة جادة وصادقة حول الموضوع.
– لا تتحدثي بالسوء عن زوجكِ أمام الآخرين .
– غازليه وكوني فاتنة .
– ادعميه وكوني سندًا له .
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