للنساء.. 9 نصائح لعلاقة زوجية ناجحة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

قدم خبراء في العلاقات الزوجية ، نصائح للزوجات ، تساعدهن في الحصول على علاقة زوجية ناجحة ، مٌشيرين إلى أن الزواج يحتاج إلى الكثير من التفهم والوعي ورحابة الصدر ورجاحة العقل ليستمّر هذا بنجاح .

ومن هذه النصائح :

– اجعلي زوجكِ أولوية مهما كثُرت مشاغل الحياة .

– احترمي نفسكِ واهتمي بها ، فالثقة بالنفس والاهتمام بالذات أمر جذاب.

– لا تفقدي ثقتكِ بجسمك.

– لا تستخدمي العلاقة الجنسية كوسيلة ضغط ومقايضة .

– حاولي أن تكوني منفتحة على الأفكار الجديدة .

– ثقي بشريككِ، وإذا كانت لديك شكوك حقيقية حول خيانته لك، لا بد من خوض محادثة جادة وصادقة حول الموضوع.

– لا تتحدثي بالسوء عن زوجكِ أمام الآخرين .

– غازليه وكوني فاتنة .

– ادعميه وكوني سندًا له .