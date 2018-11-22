في موقف إنساني.. ولي العهد يوجه بعلاج الشاب ” مغاوي ” في الخارج
كشف موقف إنساني، عن توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بعلاج المواطن الشاب عبد الرحمن مغاوي الذي أقعده الشلل الرباعي منذ 7 سنوات، خارج المملكة في أفضل المراكز العالمية ليتمكن من العودة إلى ممارسة حياته الطبيعية.
ومن جانبه، عبّر المواطن علي مغاوي عم الشاب المريض، عن شكره لولي العهد على موقفه الإنساني، لافتًا إلى أن الأمر بعلاج ابن أخيه في أفضل المراكز العالمية رسم على محياه لوحة كبيرة من الفرح.
ومن الجدير بالذكر، أن الشاب المريض منوم في العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، عقب تعرضه لعدة إصابات بينها إصابات في الحبل الشوكي أقعدته عن الحركة، وذلك بسبب حَادث مروري منذ عام 2012، كما نجح في الحصول على المتوسطة ثم الثانوية وقبوله في الجامعة السعودية الإلكترونية؛ لإكمال دراسته الجامعية أثناء مرضه.
اقرأ أيضًا:
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58862 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاك خير ياولي العهد وبارك فيك ,, آمين ,,
,, الله يشفي المريض وقومه باالسلامه ,, آمين ,,
متقاعد عاى قيد الحياة[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 11 دقيقة
والله ان آل سعود مايتأخرون اذا وصلهم خبر اي مواطن . اناحصل على ا بني تورم في الراس وادخل مستشفى خميس مشيط عملت برقيتين الى ولي العهد وامير الرياض بادخال ابني مستشفى الملك فيصل ولم يتأخرو وتم الموافقة على علاجه وكذلك خارج المملكة .ولكن شاء القدر توفى ابني بعد سنة من العلاج وكان سرطان عنيف والحمد الله على كل حال.وكانت الموافقة بالعلاج لأبني في وقتها لها لأثر لي والعائلة بالفرح والسرور على هذه الوقفة منهم في حينها .وانا متأكد اذا وصلهم خبرمن اي مواطن لن يتأخر.والله يطول في اعمارهم .ويحفظ بلدنا من الحاسدين والحاقدين اللي يتمنون زوال نعمتنا…