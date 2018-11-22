في موقف إنساني.. ولي العهد يوجه بعلاج الشاب ” مغاوي ” في الخارج

عادل الحربي(صدى):

كشف موقف إنساني، عن توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بعلاج المواطن الشاب عبد الرحمن مغاوي الذي أقعده الشلل الرباعي منذ 7 سنوات، خارج المملكة في أفضل المراكز العالمية ليتمكن من العودة إلى ممارسة حياته الطبيعية.

ومن جانبه، عبّر المواطن علي مغاوي عم الشاب المريض، عن شكره لولي العهد على موقفه الإنساني، لافتًا إلى أن الأمر بعلاج ابن أخيه في أفضل المراكز العالمية رسم على محياه لوحة كبيرة من الفرح.

ومن الجدير بالذكر، أن الشاب المريض منوم في العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، عقب تعرضه لعدة إصابات بينها إصابات في الحبل الشوكي أقعدته عن الحركة، وذلك بسبب حَادث مروري منذ عام 2012، كما نجح في الحصول على المتوسطة ثم الثانوية وقبوله في الجامعة السعودية الإلكترونية؛ لإكمال دراسته الجامعية أثناء مرضه.

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