الكشف عن سبب نفوق أسماك نهر الفرات
مازال نفوق الأسماك لغزاَ مستعصياَ فتفاجأ العديد من الصيادون بوجود مئات الأطنان من نفوق أسماك في نهر الفرات بالعراق دون سابق انذار .
وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الزراعة، حميد النايف،أن تلوث المياه من البكتيريا و والمعادن والأمونيا بحسب الفحوصات المختبرية من قبل منظمة الصحة العالمية أثبتت أنها السبب الرئيسي لحالة نفوق الأسماك .
وأضاف أن تلوث النهر سام للأسماك لكنه لا يمثل تهديدا للبشر، مشيراَ ان المنظمة العالمية اختبرت عينات مياه استجابة لطلب من وزارة الصحة والبيئة في العراق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58862 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماعلي من كثر الهروج والتحاليل ,,
,, اكاد اقسم بأن انجاس إيران سبب ماحصل ,,
,, ماهو بس في العراق ، بل كل مايحصل في البلاد العربيه ، الكويت عمان وحتى ماحصل على شواطئ سيهات ,,
,, ملالي إيران يعطون عبيدهم من السذج المغرر بهم ليدمروا بلدانهم بإيديهم ، لكن في العراق يحصل الخراب بشكل مباشر ,, ويتحدون بعد ,,
,, اللهم اهلك المشركين الأنجاس في ايران ، اعداء الإسلام والمسلمين وخاصة العرب .. آمين ,,