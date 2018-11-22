الكشف عن سبب نفوق أسماك نهر الفرات

بغداد(صدى):

مازال نفوق الأسماك لغزاَ مستعصياَ فتفاجأ العديد من الصيادون بوجود مئات الأطنان من نفوق أسماك في نهر الفرات بالعراق دون سابق انذار .

وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الزراعة، حميد النايف،أن تلوث المياه من البكتيريا و والمعادن والأمونيا بحسب الفحوصات المختبرية من قبل منظمة الصحة العالمية أثبتت أنها السبب الرئيسي لحالة نفوق الأسماك .

وأضاف أن تلوث النهر سام للأسماك لكنه لا يمثل تهديدا للبشر، مشيراَ ان المنظمة العالمية اختبرت عينات مياه استجابة لطلب من وزارة الصحة والبيئة في العراق.