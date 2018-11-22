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الكشف عن سبب نفوق أسماك نهر الفرات

الكشف عن سبب نفوق أسماك نهر الفرات
بغداد(صدى):

مازال نفوق الأسماك لغزاَ مستعصياَ فتفاجأ العديد من الصيادون بوجود مئات الأطنان من نفوق أسماك في نهر الفرات بالعراق دون سابق انذار .

وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الزراعة، حميد النايف،أن تلوث المياه من البكتيريا و والمعادن والأمونيا بحسب الفحوصات المختبرية من قبل منظمة الصحة العالمية أثبتت أنها السبب الرئيسي لحالة نفوق الأسماك .

وأضاف أن تلوث النهر سام للأسماك لكنه لا يمثل تهديدا للبشر، مشيراَ ان المنظمة العالمية اختبرت عينات مياه استجابة لطلب من وزارة الصحة والبيئة في العراق.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 58862 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماعلي من كثر الهروج والتحاليل ,,

,, اكاد اقسم بأن انجاس إيران سبب ماحصل ,,

,, ماهو بس في العراق ، بل كل مايحصل في البلاد العربيه ، الكويت عمان وحتى ماحصل على شواطئ سيهات ,,

,, ملالي إيران يعطون عبيدهم من السذج المغرر بهم ليدمروا بلدانهم بإيديهم ، لكن في العراق يحصل الخراب بشكل مباشر ,, ويتحدون بعد ,,

,, اللهم اهلك المشركين الأنجاس في ايران ، اعداء الإسلام والمسلمين وخاصة العرب .. آمين ,,

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