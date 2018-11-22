10 مطالب من عمد شرق الرياض لعضو المجلس البلدي لأمانة المنطقة

محمد السعران(صدى):

عقد امس عضو المجلس البلدي الاستاذ أحمد بن جاسم الشمري لقاء مع عمد شرق الرياض بمركز شرطة الحمراء وغرناطة .وحضر اللقاء مدير مركز شرطة الحمراء وغرناطة المقدم / سلطان بن محمد العمري وكلا من الاستاذ/ ناصر القحطاني عمدة حي قرطبة الاستاذ/ مطلق سعد العتيبي عمدة حي الحمراء وغرناطةالاستاذ/ خالد العتيبي عمدة حي اليرموك والاستاذ/ محمد الثبيتي نائب عمدة حي الحمراء وغرناطة

واثنى مدير مركز شرطة الحمراء وغرناطة على هذا التنسيق بين عضو المجلس والعمد لما فيه مصلحة عامة وخدمة الاحياء وتفعيل لدور العمدة في الحي . وتلخصت اهم المطالب كالتالي:

المطالبة بتفعيل المادة الثامنة الفقرة (1و2) من نظام العمد ولائحته التنفيذية بإنشاء مقرات للعمد في الاحياء.وانارة الدائري الشمالي طريق الدمام ابتداء من خالد بن الوليد إلى تقاطع الجنادرية .

المطالبة في الاسراع في تنفيذ مشروع كبري الحسن بن الحسين مع طريق الدمام.

رفع المخلفات بحي قرطبة.

المطالبة بعمل ممشى لحي اليرموك.

المطالبة بعمل دورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بحديقة الشهداء.

المطالبة بزيادة المواقف الخاصة بذوي الاحتياجات بحديقة الحمراء.

مطالبة الامانة والنقل الاسراع في تطوير مداخل ومخارج حي المونسية وحي الرمال.

المطالبة بمدارسة بحي قرطبة.

وسيتم نقل هذه المطالب من خلال عضو الدائرة الى المجلس البلدي