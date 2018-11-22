الصندوق العقاري يكشف عن عدد الممولين من المواطنين والعسكريين خلال 2018

عادل الحربي(صدى):

أعلن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، عن حصول 40 ألف مواطن على تمويل عقاري منذ بداية العام الجاري، 15 % منها لخدمة البناء الذاتي، وجاء ذلك خلال اللقاء الصحفي مع المشرف العام للصندوق.

ولفت العمودي إلى أن الصندوق ملتزم بتمويل 80 ألف أسرة خلال المرحلة القادمة، موضحا أن قائمة الانتظار في الصندوق يبلغ نصف مليون مواطن.

وأبان أن حجم المبالغ الموجودة في السوق للصندوق يصل إلى 156 مليار ريال كقروض، تم تحصيل منها 25 مليار ريال.

وتابع أن الصندوق مع المواطن يعمل للمطالبة لتحسين وتطوير الخدمات وهناك استجابة جيدة، مبيناً أن خدمة البناء الذاتي فيها إشكالية بين البنوك والمقاول غير المؤهل ومع ذلك تم تحفيز القطاع البنكي على دخول هذه التجربة بمخاطرها.

وأضاف: ” أنهينا معاملات لـ3000 عسكري تم تمويله، وهم يشكلون في قوائم وزارة الإسكان والصندوق أكثر من 300 ألف، وأن هذه المبادرة خصصت لـ150 ألف عسكري، كاشفاً عن إضافة ميزة البناء الذاتي لهذه الفئة “.