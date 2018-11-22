مجمع الملك فهد يوزع أكثر من مليوني نسخة من مختلف إصداراته

المدينة المنورة(صدى):

وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر صفر الماضي 1440هــ، ما مجموعه (612ر060ر2) نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية .

وأوضح تقرير صادر عن المجمع أن توزيعاته خلال الشهر الماضي بلغت (995ر790ر1) نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و(768ر245) نسخة من الأجزاء ، و(444ر23) نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و(405) نسخ من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر صفر الماضي 1440هــ، وصل إلى (291ر943ر313) نسخة من مختلف الإصدارات.