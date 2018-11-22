لوبيتيجي على رأس قائمة المرشحين لتدريب ​المنتخب الأمريكي

طلال الغامدي(صدى):

ترددت أنباء تفيد بأن المدرّب السابق للمنتخب الإسباني وفريق ​ريال مدريد،​ جولين ​لوبيتيغي،​ هو أحد أبرز المرشحين لتدريب ​منتخب أمريكا لكرة القدم​.

هذا وقد شغل دايفيد ساراتشان حالياً منصب المدير الفني للمنتخب الأمريكي لكرة القدم، كما أنه ذكر بأن أيامه باتت معدودة.

وكان لوبيتيغي أقيل مؤخراً من تدريب فريق ريال مدريد بعد سلسلة النتائج السيئة التي حقّقها مع “​ الميرينغي ”​ وكان آخرها الخسارة أمام ​برشلونة​ بخماسية في ​”الليغا”، إضافة إلى إقالته مطلع الصيف الماضي من تدريب ​المنتخب الإسباني​ بسبب اتفاقه على تولي منصب المدير الفني لفريق ريال مدريد دون التنسيق مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم.