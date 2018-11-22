وظائف لذوي الإعاقة في الرياض

الرياض(صدى):

استضاف فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مدينة الرياض أمس لقاء وظيفيا للباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة المسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) بالتعاون مع شركة الحكير للتجزئة، وذلك لشغل فرص وظيفية بمسميات ومجالات منوعة.

وقدم “هدف” قبل بدء اللقاء الوظيفي، برنامج تدريبي حول الإرشاد المهني للمتقدمين على الفرص الوظيفية، وذلك في إطار تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا النوع من اللقاءات امتداداً لبرامج توظيف سابقة عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

في هذا السياق، أطلق “هدف” مبادرة تحويل فروعه في مختلف مناطق المملكة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.

وشرعت فروع “هدف” الـ 22 في مدن ومحافظات المملكة، إلى تطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.