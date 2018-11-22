بالصور.. ” أمانة الرياض ” تغلق مطعم بالسليمانية يخزن 200 كيلو جرام لحوم فاسدة

علي القحطاني (صدى):

أغلقت أمانة مطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة مطعم في حي السليمانية بعد ضبط 200 كجم من اللحوم الفاسدة والمجهولة المصدر .

وقالت الأمانة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” أنها ضبطت مخالفات أخرى ضمن حملتها تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.