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  3. بالصور.. ” أمانة الرياض ” تغلق مطعم بالسليمانية يخزن 200 كيلو جرام لحوم فاسدة

بالصور.. ” أمانة الرياض ” تغلق مطعم بالسليمانية يخزن 200 كيلو جرام لحوم فاسدة

بالصور.. ” أمانة الرياض ” تغلق مطعم بالسليمانية يخزن 200 كيلو جرام لحوم فاسدة
علي القحطاني (صدى):

أغلقت أمانة مطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة مطعم في حي السليمانية بعد ضبط 200 كجم من اللحوم الفاسدة والمجهولة المصدر .

وقالت الأمانة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” أنها ضبطت مخالفات أخرى ضمن حملتها تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسبي الله ونعم الوكيل على كل غاش ………… الخافي أعظم وادهى وامر …….. الخ

[ عدد التعليقات: 58862 ] نشر منذ 2 ساعتين

قواكم الله واعانكم ,,

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