بالصور.. ” أمانة الرياض ” تغلق مطعم بالسليمانية يخزن 200 كيلو جرام لحوم فاسدة
أغلقت أمانة مطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة مطعم في حي السليمانية بعد ضبط 200 كجم من اللحوم الفاسدة والمجهولة المصدر .
وقالت الأمانة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” أنها ضبطت مخالفات أخرى ضمن حملتها تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
المغيره[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل على كل غاش ………… الخافي أعظم وادهى وامر …….. الخ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58862 ] نشر منذ 2 ساعتين
قواكم الله واعانكم ,,