النصر يعتمد على اللاعبين الأجانب في مواجهة الشباب

ماجد محمد(صدى):

يسعى نادي النصر، إلى التغلب على نادي الشباب في مباراتهما غدًا الجمعة، في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث يعتمد في ذلك على لاعبيه الأجانب.

ومن جانبه، يقود المدرب البرتغالي المؤقت، هيلدر كريستوفاو، العالمي في مواجهة الشباب، بعد فشل الإدارة في التعاقد مع مدرب جديد؛ فيما نجح هيلدر في تحقيق الفوز بصعوبة على الاتفاق، في الجولة الماضية، في أول مهامه كمدرب مؤقت، ليستعيد الفريق توازنه بعد الخسارة أمام الأهلي، بهدفين نظيفين.

ويعد اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، أبرز اللاعبين في الفريق هذا الموسم، حيث يقدم مستويات متميزة منذ انضمامه للفريق مطلع هذا الموسم؛ كما يملك النصر النيجيري أحمد موسى والبرازيلي جوليانو فيكتور والمغربي عبد الرزاق حمدالله.