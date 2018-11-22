عقوبات صارمة لأي موظفة تنجب في هذا البنك
تعرضت موظفات بنك تجاري بالصين لمواقف غريبة إثر منع مدرائهن حمل الموظفات أو الإنجاب إلا بعد تقديم طلب بذلك والحصول على موافقة المدير وإلا يتم فرض عقوبات وظيفية صارمة .
ووفقاً لصحيفة الديلي ميل يفرض البنك على الموظفات إبلاغ الإدارة بالرغبة في الحمل قبل عام مع بداية شهر يناير سنوياً ، وفي حال الحمل بالـ”خطأ” يتم إجبار الموظفة على التخلص من جنينها .
من جانبها تقدمت إحدى الموظفات بشكوى لنقابة العمال بعد تعرضها لنفس الأزمة ، ووقفت النقابة بجانبها حتى ألغى البنك إملاءاته الغريبة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58862 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويقولون عندهم حريه للمرأه ..
,, كلام زايد وماهو إلا كلام فارغ وإغواء ..