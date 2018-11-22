مصارع يفاجئ غريمه بكتلة إسمنتية على رأسه ثم يسقطه أرضا

واشنطن(صدى):

فاجأ المصارع ” أنخيل أو ديمونيو ” الجمهور عند قيامه بإلقاء كتلة إسمنتية على رأس غريمه إل كويرفو، ليسقطه أرضا على الفور، وجاء ذلك خلال نزال ” مباراة الموت ” للمصارعة الاستعراضية في المكسيك.

ويرقد المصارع إل كويرفو في المستشفى وهو في حالة خطرة، بعد إصابته بارتجاج في المخ جراء الضربة.

وعلى الرغم من أن رمي الكراسي وأشياء أخرى هي جزء من ثقافة المصارعة الاستعراضية، ولكن الأمور ظهرت وكأنها تسير بشكل خاطئ، خاصة بعد دخول الأطباء وظهور إل كويرفو مترنحا بعد الضربة.

وحول مقابلة بعد النزال، قال ” أنخيل أو ديمونيو ” إنه يشعر بالندم، وإن ضربته كانت موجهة لظهر المصارع، ولكنها أصابت رأسه عن طريق الخطأ.