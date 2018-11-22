مركز الأمير سلطان النموذجي ينفذ مهرجان ألوان الدرعية الاول

محمد السعران(صدى):

أقام مركز الامير سلطان النموذجي بالدرعية صباح يوم الأربعاء 21/11/2018 مهرجان ألوان الدرعية الأول .

ويهدف المهرجان الى تنمية الوعي الصحي وتنمية العادات الصحية السليمة ، حيث حظي المهرجان بمشاركه ١٣ مدرسة بأكثر من ٨٦ لوحة فنية .

وذلك بحضور مشرف القطاع الشمالي أ. متعب بن زايد ، وعدد من قائدي وقائدات المدارس بمحافظة الدرعية .

وسيتم تزيين جدران المركز باللوحات الفنية المميزة.

واوضح مدير المركز د. عبد الرحمن النصيان أن هذه الأنشطة التوعوية استمراراً للجهود التي تقوم بها “صحة الرياض” للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة وأنماط الغذاء الصحي.

وأضاف يأتي المهرجان ضمن برامج التمكين المجتمعي والتي تهدف للمساهمة في رفع الوعي الصحي للمجتمع من خلال البرامج والفعاليات التوعوية .

وأيضا نشر المفاهيم الصحية السليمة في المجتمع، وتحسين صحة الفرد والمجتمع، وجعل الأفراد قادرين على تحديد مشاكلهم الصحية، ومساعدتهم في حلهاإضافة إلى ترسيخ السلوكيات الصحية والسليمة لدى الفرد والتقليل من نسبة الأمراض ومضاعفاتها والعمل على تحسين حياة الفرد والمجتمع.