محكمة الشرقية تلزم حملة حج وهمية باسترجاع أموال جمعية خيرية

نايف السالم(صدى):

قررت المحكمة العامة في المنطقة الشرقية إلزام حملة حج وهمية باسترجاع المبالغ التي حصلت عليها من جمعية خيرية قبل إغلاق مكاتبها حتى انتهاء موسم الحج.

وأوضح الدكتور أنس بن عائض آل هبة القاضي بالمحكمة العامة أن الجمعية قدمت دعوى قضائية ضد حملة كانت قد تعاقدت معها لتنفيذ رحلات حج وعمرة للأسر المستفيدة وسددت على أساس التعاقد كافة المبالغ المتفق عليها في التعاقد في حين لم تلتزم الشركة بالمتفق عليه في العقد وأغلقت مكاتبها.

ورفعت الجهة الخيرية دعوى قضائية ضد الشركة وطالبتها بفسخ العقد واسترجاع المبالغ.