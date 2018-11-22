” هدف ” يوضح الخدمات التي تقدمها ” طاقات “

حمود العنزي(صدى):

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الخميس، خدمات مطورة وتفاعلية تقدمها البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” لتسهيل استفادة الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال من البوابة.

وكشف ” هدف ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” عن الخدمات قائلًا أن من بينها مقارنة العرض مع سوق العمل، بناء السيرة الذاتية وتوثيقها، الاستفادة من التصنيف المهني المعياري، بالإضافة إلى استعراض الإعلانات الوظيفية والتقديم عليها.

وأضاف ” هدف ” أن من بين هذه الخدمات إنشاء خطة للتطوير المهني، وإمكانية جدولة المقابلات والعروض الوظيفية، والرسائل والتنبيهات والإشعارات، فضلًا عن التسجيل في البرامج والاستفادة منها.