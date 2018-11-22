إلزام بنكين شهيرين بتعويض مواطن للضرر المعنوي بعد تجميد حساباته

عادل الحربي (صدى):

ألزمت لجنة المنازعات المصرفية بنكين شهيرين بتعويض مواطن نظير الضرر المعنوي الذي تعرض له بالتزامن مع تجميد حساباته البنكية.

وتفصيلاً فقد قام بأن البنك الأول جمد حساب المواطن المذكور لمدة ساعة، فيما جمد البنك الثاني الحساب الآخر للمواطن لمدة خمس عشرة يومًا بحجة صدور توجيهات ضده من مؤسسة النقد بحجز مبلغ 10000 ريال من حساباته على خلفية مطالبات مالية ضده.

ونتيجة للأخطاء الصادرة من البنكين فقد قدم عدد من الدائنين شيكات للمتظلم وقت قرار تجميد حسابه مما عرضه للمساءلة القانونية ، وعرضه للضرر المعنوي ، مما دفع اللجنة للحكم بصالحه ضد البنكين .

الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد تحظر على البنوك تجميد حسابات العملاء دون مسوغ نظامي، حيث أكدت عدم أحقية أي بنك في تجميد حساب العميل إلا بعد إشعاره وأن يتم ذلك طبقًا لمتطلبات قواعد فتح الحسابات البنكية، والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية .